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EMPRESARIALES

Banco República inauguró su stand en la Expoactiva Nacional

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En el día de hoy el Banco República realizó su evento anual de Inauguración de Stand en Expoactiva Nacional.

El evento realizado al mediodía contó con la presencia destacada del Sr. Prosecretario de Presidencia, Dr. Jorge Díaz, el directorio del BROU, autoridades de la Asociación Rural de Soriano, representantes de las gremiales agropecuarias, clientes y medios de prensa.

Posterior al mismo, el BROU se reunió con autoridades del Banco de Seguros para realizar el Relanzamiento del acuerdo entre ambos organismos, que permite que el BROU opere como corredor de seguros.

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Esto permite al BROU ofrecer una atención integral, es decir, cuando un cliente requiere para completar el proceso de desembolso del crédito la contratación de un seguro sobre su vehículo y/o maquinaria, el ejecutivo a cargo puede ofrecer y vender el seguro.

De esta forma, el Banco República continúa buscando nuevas formas de facilitar y agilizar sus procesos para el cliente.

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