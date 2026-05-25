Más de 250 mantas tejidas: Tejiendo Juntos cerró su décima edición en Nuevocentro

Entrega de mantitas en Casa Ronald a las mamás con bebés alojadas en la casa

La décima edición de Tejiendo Juntos, la tradicional campaña solidaria impulsada por Nuevocentro, culminó este 22 de mayo superando su meta de mantas recibidas, con más de 250 mantas tejidas para bebés que serán donadas a la Asociación Casa Ronald McDonald.

La iniciativa volvió a convocar a decenas de personas que, a través del tejido, se sumaron a una acción solidaria destinada a acompañar a bebés y familias vinculadas a la Asociación Casa Ronald McDonald, ubicada dentro del predio del Hospital Pereira Rossell. Los talleres se realizaron en la plaza de comidas del nivel 3 de Nuevocentro, donde participantes de distintas edades compartieron jornadas de tejido, encuentro y colaboración.

En esta edición, la campaña acompañó a la Asociación Casa Ronald McDonald, que brinda contención y apoyo a niños en tratamientos médicos prolongados, futuras mamás y sus familias. La organización ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento emocional, funcionando como un hogar lejos del hogar para quienes atraviesan momentos complejos de salud.

El evento de cierre y entrega se realizó en el nivel 3 de Nuevocentro y contó con un desayuno de bienvenida brindado por Porto Vanila. La jornada estuvo acompañada por la música de Camila Barrios e Ignacio Aricard, junto a la intérprete de Lengua de Señas Uruguaya Fiorella Chirico, quien interpretó sus canciones para garantizar una experiencia accesible para todos los asistentes.

Luego del encuentro, parte del equipo de Nuevocentro se dirigió a la Asociación Casa Ronald McDonald para realizar la entrega de las mantas tejidas durante esta edición a las mamás alojadas allí.

A lo largo de los años, Tejiendo Juntos se consolidó como una propuesta que promueve la construcción de comunidad a través del tejido, generando redes de apoyo y espacios de encuentro entre quienes participan. Muchas de las tejedoras y tejedores vuelven a sumarse edición tras edición, transformando la iniciativa en una tradición solidaria dentro de Nuevocentro.

“Cada manta representa tiempo, dedicación y cariño. Ver cómo la comunidad vuelve a sumarse año tras año y superar la meta de esta edición confirma el enorme valor que tiene Tejiendo Juntos para quienes participan y para quienes reciben esta ayuda”, destacó Karina Tucuna, gerente de Marketing de Nuevocentro.

A lo largo de sus diez ediciones, Tejiendo Juntos ha permitido confeccionar y donar más de mil mantas, colaborando con distintas organizaciones sociales como Hogar Schiaffino, Cottolengo Don Orione, Fundación Amigos del Pereira Rossell, Hogar Madre Ana, Fundación Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano, Asociación Down del Uruguay, Fundación Canguro y Brazo Solidario.