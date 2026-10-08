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ECONOMÍA

Banco Central sube Tasa de Política Monetaria al 6% ante riesgos de suba de precios

El BCU reconoce que la inflación permanecerá transitoriamente por encima de su meta (4,5% anual), aunque dentro del rango de tolerancia. Remarca que la política monetaria sigue siendo expansiva.

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Por Nicolás Lussich @

El Banco Central del Uruguay (BCU) subió la Tasa de Política Monetaria un cuarto de punto porcentual, pasando de 5,75 a 6.00%. El BCU reconoce que la inflación permanecerá transitoriamente por encima de su meta (4,5% anual), aunque dentro del rango de tolerancia.

En su comunicado, la autoridad monetaria agrega que la inflación convergerá hacia la meta una vez absorbidos efectos transitorios. Sin embargo, entendió que “la proliferación y persistencia de los shocks geopolíticos y climáticos constituye un riesgo relevante para la evolución de los precios y las expectativas de inflación”. Alude al aumento del petróleo y los combustibles, y también al impacto que El Niño puede tener en algunos rubros de producción y sus precios.

Por esto, el Directorio del BCU resolvió por unanimidad subir la tasa “manteniendo la instancia expansiva de la política monetaria”. Explica que “la medida no busca revertir el efecto directo de los aumentos temporales de energía y alimentos sobre los precios, sino actuar proactivamente para limitar su persistencia y evitar que se trasladen al resto de los precios y las expectativas”.

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