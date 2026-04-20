La pobreza, medida por el ingreso de los hogares, bajó en el año 2025 respecto al año anterior, pasando del 17,3 al 16,6% de la población, según el informe que divulgó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 578.665 personas bajo la línea de pobreza.
- Economía >
Pobreza bajó de 17,3 a 16,6, pero la indigencia aumentó de 1,5 a 1,7 en 2025
La cifra de pobreza es 7 décimas inferior a la del año 2024, y sigue concentrada en niños y adolescentes. Aumentó la pobreza en Montevideo.
Considerando la medición según el número de hogares, la pobreza se mantuvo prácticamente igual, abarcando el 13,3% del total de hogares, un 10% menos que en el año 2024.
INE también informó que la cifra de indigencia está en 1,7% (17 cada mil habitantes), un aumento respecto al 2024, cuando se ubicó en 1,5%. Medido en hogares, pasó de 1,2% a 1,3%.
Brasil anunció dragado del canal San Gonzalo, que habilitará el acceso desde Uruguay al puerto de Río Grande
Por edades y por región
La pobreza sigue concentrada en los estratos de menor edad. En el caso de los menores de hasta 6 años, el porcentaje en situación de pobreza es 29,1%, más de 12 puntos por encima del promedio. Para los menores de 6 a 12 y los adolescentes (13 a 17), el porcentaje de pobres en esos estratos se ubicó en 27,3 y 26,5%, respectivamente.
A pesar de esto, en todos los casos se trata de cifras inferiores a las del año 2024. El descenso más significativo se dio en los niños de hasta 6 años, que en 2024 tenían un porcentaje de pobreza del 32,2%.
Si bien la pobreza bajó en el promedio nacional, hubo diferencias importantes en la evolución según la región. En el caso de Montevideo, la pobreza subió de 17,5 a 18,7%. En el resto del país, la pobreza bajó de 17,1 a 15,3%.
Dejá tu comentario