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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Pobreza bajó de 17,3 a 16,6, pero la indigencia aumentó de 1,5 a 1,7 en 2025

La cifra de pobreza es 7 décimas inferior a la del año 2024, y sigue concentrada en niños y adolescentes. Aumentó la pobreza en Montevideo.

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La pobreza, medida por el ingreso de los hogares, bajó en el año 2025 respecto al año anterior, pasando del 17,3 al 16,6% de la población, según el informe que divulgó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 578.665 personas bajo la línea de pobreza.

Considerando la medición según el número de hogares, la pobreza se mantuvo prácticamente igual, abarcando el 13,3% del total de hogares, un 10% menos que en el año 2024.

INE también informó que la cifra de indigencia está en 1,7% (17 cada mil habitantes), un aumento respecto al 2024, cuando se ubicó en 1,5%. Medido en hogares, pasó de 1,2% a 1,3%.

Foto: Subrayado. Río Branco, Cerro Largo.
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Por edades y por región

La pobreza sigue concentrada en los estratos de menor edad. En el caso de los menores de hasta 6 años, el porcentaje en situación de pobreza es 29,1%, más de 12 puntos por encima del promedio. Para los menores de 6 a 12 y los adolescentes (13 a 17), el porcentaje de pobres en esos estratos se ubicó en 27,3 y 26,5%, respectivamente.

A pesar de esto, en todos los casos se trata de cifras inferiores a las del año 2024. El descenso más significativo se dio en los niños de hasta 6 años, que en 2024 tenían un porcentaje de pobreza del 32,2%.

Si bien la pobreza bajó en el promedio nacional, hubo diferencias importantes en la evolución según la región. En el caso de Montevideo, la pobreza subió de 17,5 a 18,7%. En el resto del país, la pobreza bajó de 17,1 a 15,3%.

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