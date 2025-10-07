Banco Central baja medio punto la tasa de interés ante el descenso de la inflación

El Banco Central del Uruguay (BCU) redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 50 puntos básicos, ubicándola en 8,25%. El banco anunció que “se modera el sesgo contractivo de la política monetaria”.

El Central destaca que la inflación se mantuvo por cuarto mes consecutivo en torno a la meta de 4,5%, lo que “consolida la credibilidad de la política monetaria”. Además, valora el descenso de las expectativas de inflación.

La autoridad monetaria bajó levemente las proyecciones de actividad económica, por la situación regional, y proyecta que la inflación estará “ligeramente por debajo de lo previsto”.

Temas de la nota BCU

Banco Central del Uruguay