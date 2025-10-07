El Banco Central del Uruguay (BCU) redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 50 puntos básicos, ubicándola en 8,25%. El banco anunció que “se modera el sesgo contractivo de la política monetaria”.
Banco Central baja medio punto la tasa de interés ante el descenso de la inflación
La autoridad monetaria señaló que la credibilidad de la política monetaria se consolida.
El Central destaca que la inflación se mantuvo por cuarto mes consecutivo en torno a la meta de 4,5%, lo que “consolida la credibilidad de la política monetaria”. Además, valora el descenso de las expectativas de inflación.
La autoridad monetaria bajó levemente las proyecciones de actividad económica, por la situación regional, y proyecta que la inflación estará “ligeramente por debajo de lo previsto”.
Seguí leyendo
Tigo anuncia que obtuvo la aprobación final del gobierno y completa así la compra de Movistar en Uruguay
Temas de la nota
Lo más visto
A PARTIR DE ESTE MARTES
"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA
Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
operativo de búsqueda
Un kayak se dio vuelta en el Río de la Plata y una persona logró llegar a tierra pero otra esta desaparecida
en artigas
Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ADES
Dejá tu comentario