Balearon a un joven de 25 años en una plaza de Piedras Blancas; fue trasladado grave al Hospital Pasteur

Balearon a un joven en una plaza en Capitán Tula y Agustín Vera en la noche de este miércoles. Vecinos reclaman por falta de iluminación en la zona.

El ataque a tiros ocurrió este miércoles, pasadas las 22:30 de la noche, en el barrio Piedras Blancas. El 911 recibió llamados de vecinos que reportaron disparos en la zona.

En el lugar, hay una plaza, donde un joven de 25 años y sin antecedentes penales estaba herido. Recibió varios impactos de bala.

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La plaza está próxima a la policlínica de Capitán Tula, donde fue trasladado el joven y el primer diagnóstico fue de herida de arma de fuego en el pecho, grave. Luego fue derivado al Hospital Pasteur, donde permanece internado. No quiso realizar la denuncia, pero el caso se está investigando.

Los vecinos de la zona aseguran que la plaza es insegura y que falta iluminación. Reclaman que reparen las luminarias que fueron robadas.

"Es totalmente oscuro", dijo el vecino y aseguró que el Municipio fue informado pero que "nunca hicieron nada".