Balearon a un joven de 18 años en Piedras Blancas; fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula

Balearon a un joven de 18 años en la cabeza en Piedras Blancas. Fue trasladado por particulares a la policlínica de Capitán Tula.
La víctima recibió un disparo en la cabeza y fueron particulares los que lo llevaron hasta el centro asistencial. La Policía trabaja en la escena.
La Policía tomó conocimiento del hecho tras el ingreso de la víctima a la policlínica y trabaja en la escena.
En el lugar, en Matilde Pacheco y Pasaje 3, los efectivos encontraron varias vainas.
La Policía ubicó también la camioneta que trasladó a la víctima. El conductor la llevó hasta el barrio Conciliación, para limpiar el vehículo en un lavadero. Sostuvieron que vieron a la víctima caída y resolvieron trasladarla.
Es a media cuadra del punto donde fue asesinado un adolescente el viernes pasado.
