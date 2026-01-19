RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Balearon a un joven de 18 años en Piedras Blancas; fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula

La víctima recibió un disparo en la cabeza y fueron particulares los que lo llevaron hasta el centro asistencial. La Policía trabaja en la escena.

baleado-en-piedras-blancas

Balearon a un joven de 18 años en la cabeza en Piedras Blancas. Fue trasladado por particulares a la policlínica de Capitán Tula.

La Policía tomó conocimiento del hecho tras el ingreso de la víctima a la policlínica y trabaja en la escena.

En el lugar, en Matilde Pacheco y Pasaje 3, los efectivos encontraron varias vainas.

mataron de un disparo en el pecho a un adolescente de 17 anos en piedras blancas
Seguí leyendo

Mataron de un disparo en el pecho a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas

La Policía ubicó también la camioneta que trasladó a la víctima. El conductor la llevó hasta el barrio Conciliación, para limpiar el vehículo en un lavadero. Sostuvieron que vieron a la víctima caída y resolvieron trasladarla.

Es a media cuadra del punto donde fue asesinado un adolescente el viernes pasado.

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
BARRA DEL CHUY, ROCHA

"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
AEROPUERTO DE ARTIGAS

Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
Las imágenes

Robaron un auto y la Policía los persiguió por aire y tierra hasta su detención: las imágenes

Te puede interesar

Imputado por lesiones graves conductor que alcoholizado chocó a seis personas en una parada; investigan si corría picadas video
TOLEDO, CANELONES

Imputado por lesiones graves conductor que alcoholizado chocó a seis personas en una parada; investigan si corría picadas
Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente, dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo video
CANELONES

"Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente", dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo
Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido video
MONTEVIDEO

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido

Dejá tu comentario