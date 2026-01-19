Balearon a un joven de 18 años en Piedras Blancas; fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula

Balearon a un joven de 18 años en la cabeza en Piedras Blancas . Fue trasladado por particulares a la policlínica de Capitán Tula.

La Policía tomó conocimiento del hecho tras el ingreso de la víctima a la policlínica y trabaja en la escena.

En el lugar, en Matilde Pacheco y Pasaje 3, los efectivos encontraron varias vainas.

Seguí leyendo Mataron de un disparo en el pecho a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas

La Policía ubicó también la camioneta que trasladó a la víctima. El conductor la llevó hasta el barrio Conciliación, para limpiar el vehículo en un lavadero. Sostuvieron que vieron a la víctima caída y resolvieron trasladarla.

Es a media cuadra del punto donde fue asesinado un adolescente el viernes pasado.