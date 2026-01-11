Balance tras el ciclón extratropical: vientos de 98 km/h en Punta del Este, 900 árboles caídos y 24 mil usuarios sin luz

El Sistema Nacional de Emergencias informó que el punto más alto en los vientos se dio en Punta del Este con 98 km/h, se registraron unos 900 árboles caídos y 24.000 clientes quedaron sin energía eléctrica.

Los registros de Meteorología indican que hubo ráfagas de viento de 98 km/h en Punta del Este y hasta de 83 km/h en Florida; además, un promedio de 80 km/h en los aeropuertos de Montevideo, Melilla y Laguna del Sauce.

Los informes operativos preliminares detallan la caída de más de 900 árboles, daños en cubiertas, interrupciones en el alumbrado público y daños a propiedades; hasta el momento no se han reportado fallecidos.

"El fenómeno climático resultó en la caída de árboles, el desprendimiento de coberturas livianas y la interrupción de la circulación vehicular por caídas de árboles, principalmente en la región sur del país. En el momento de mayor afectación, UTE reportó más de 24 mil servicios eléctricos comprometidos (si bien la mayoría fue restablecida en breve), y la Dirección Nacional de Bomberos gestionó más de 950 solicitudes de asistencia. Entre el 9 y el 11 de enero, los departamentos de Cerro Largo, Canelones, Montevideo, Florida, Soriano, Artigas y Flores, en algunas de sus localidades experimentaron precipitaciones superiores a los 100 mm", señala el comunicado del Sinae.

Al momento continúan los trabajos de restauración del suministro eléctrico para aproximadamente 5.000 servicios que aún permanecen afectados.

El departamento de Canelones fue uno de los más impactados, registrando 599 árboles caídos, 132 vías obstruidas, 386 incidentes con tendido eléctrico, inundaciones y afectaciones a diversas familias.

En Montevideo, se constataron 314 incidentes, como caída de árboles y problemas en el alumbrado público, mientras que en el departamento de Florida se reportaron 41 afectaciones hasta el momento.