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disparos en ráfaga

Balaceras en Marconi: hallaron 12 casquillos y delincuentes volvieron a disparar mientras trabajaba la Policía

Hubo dos tandas de disparos en ráfaga en la zona de Wellington y Rambla Costanera. Un auto ajeno a los hechos recibió al menos un impacto de bala.

Durante el fin de semana también hubo reportes de disparos en Marconi.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Policía trabaja este lunes en Wellington y Rambla Costanera, en el barrio Marconi, donde se registraron dos balaceras durante el mediodía.

En la escena inicial fueron hallados 12 casquillos de calibre .45. La primera tanda de disparos fue en ráfaga y ocurrió sobre un puente ubicado en el lugar.

Además, un auto que se encontraba en la zona recibió al menos un impacto de bala. No hubo reporte de personas heridas.

El lugar de la balacera en el Marconi. Foto: Subrayado.
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Mientras los efectivos trabajaban en la escena, sobre las 13:30 se volvieron a escuchar disparos en las inmediaciones, constató Subrayado.

Esta segunda balacera ocurrió en un descampado lindero al lugar donde la Policía realizaba las tareas. Pasadas las 14:00, los efectivos continuaban trabajando en la zona.

Durante el fin de semana también hubo reportes de disparos en el barrio.

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