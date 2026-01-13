RECIBÍ EL NEWSLETTER
OLA DE VIOLENCIA

Balaceras en Marconi: comerciante se muda tras disparos que alcanzaron su almacén y Policía patrulla la zona

La Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) está desplegada en la zona tras varios días de balaceras.

El barrio Marconi enfrenta una ola de violencia con intensas balaceras y vecinos atemorizados. La Policía incrementó el patrullaje y desplegó fuerzas especiales en la zona.

El foco está puesto en calles como Enrique Castro, Burgueño, Guarapirú, que son las más complejas en materia de seguridad en el barrio. Allí está desplegada la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), un brazo armado para situaciones críticas.

Los vecinos del barrio se sienten rehenes de la inseguridad, indicaron en diálogo con Subrayado.



Una familia que tenía un almacén resolvió mudarse del barrio por la situación. Este lunes ingresaron varios balazos al comercio, según vecinos.

Desde hace varios días se registran intensas balaceras en el Marconi. Una fue el viernes, cuando fueron encontrados 80 casquillos en la zona y 198 la noche anterior, que dan indicios de grupos fuertemente armados. En las proximidades, una mujer fue herida por una bala perdida cuando estaba en el patio de su casa.


