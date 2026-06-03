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BALEADOS TRASLADADOS EL HOSPITAL DEL CERRO

Balacera dejó a cinco hombres heridos y un auto incendiado en el barrio Cotravi

La Policía encontró siete vainas en la calle y dos disparos de arma de fuego en una vivienda. Los baleados fueron trasladados al Hospital del Cerro.

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Una balacera dejó a cinco hombres heridos en un ataque a tiros registrado este miércoles de tarde en Francisco Siti y Erlinda Gutiérrez, en el barrio Cotravi. Cuatro de ellos tienen entre 24 y 37 años y carecen de antecedentes penales.

Minutos antes de las 16 horas, una llamada al 911 alertó a la Policía sobre varias personas heridas de arma de fuego. Cuando los efectivos llegaron al lugar, uno de los baleados ya había sido trasladado por particulares al Hospital del Cerro.

En una recorrida por la zona, los policías ubicaron a dos heridos de bala en una casa de Francisco Pereira y Mártires de la Industria Frigorífica. Cuando se dirigían hacia el centro de salud del Cerro, encontraron a la cuarta víctima. Luego, ingresó un quinto baleado. En el Hospital del Cerro, los baleados fueron diagnosticados con heridas de arma de fuego en las piernas.

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La Policía encontró siete vainas en la calle y dos disparos de arma de fuego en una vivienda. A dos cuadras del lugar, se ubicó un auto incendiado.

Un testigo manifestó que las victimas habrían comprado una casa días atrás y que esta jornada arribaron desconocidos, dispararon y prendieron fuego el vehículo.

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