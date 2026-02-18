Balacera deja un muerto y cuatro heridos en asentamiento 24 de Junio en Montevideo

Un homicidio ocurrió en la noche del martes en el asentamiento 24 de Junio (zona de Villa Don Bosco ), donde cinco personas resultaron heridas de arma de fuego y una de ellas murió en el mediodía de este miércoles. Fue en Camicachi esquina Toledo Chico.

El primer traslado fue en un vehículo particular que llegó a la policlínica de Capitán Tula con una mujer de 27 años y un joven de 19 heridos. El conductor los dejó en el lugar y se retiró. La mujer fue diagnosticada en primera instancia con herida de arma de fuego en cráneo con entrada sin salida y herida en tórax. Este miércoles fue dada de alta con diagnóstico de heridas de perdigones. Presentó la denuncia.

El joven, en tanto, sufrió herida de arma de fuego en mano izquierda y roce no penetrante en tórax derecho; fue dado de alta y no reviste gravedad, informó la Policía.

Según el relato de una de las víctimas, se retiraban de una cancha de fútbol del asentamiento 24 de Junio junto a familiares. En ese momento apareció la expareja de una de ellas, comenzó a increparlos y les disparó varias veces.

Minutos después ingresó al mismo centro asistencial un joven de 21 años, señalado como el presunto autor, con múltiples heridas de arma de fuego en tórax. Debido a su estado no pudo ser interrogado por la Policía. Fue quien murió en el mediodía de este miércoles.

Mientras trabajaban efectivos de Investigaciones y del Departamento de Homicidios, otro joven de 19 años llegó en moto con una herida de arma de fuego en rodilla. Declaró que caminaba por la zona cuando escuchó disparos y cayó herido, sin saber quién disparó.

Más tarde, una mujer de 36 años se presentó por sus propios medios en la Policlínica de Jardines del Hipódromo con heridas de perdigones en miembro superior izquierdo y cuero cabelludo, con entrada sin salida. Fue dada de alta en el lugar y no reviste gravedad. Indicó que estaba discutiendo con un hombre cuando este le disparó y manifestó que no tiene intención de hacer la denuncia.