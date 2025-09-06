RECIBÍ EL NEWSLETTER
cultura

Bajo el lema #LaMovidaSosVos, se abren las inscripciones para Movida Joven

Se puede participar en 10 categorías distintas. Las inscripciones se realizan a través del sitio web y hay tiempo para anotarse hasta el lunes 15 de setiembre.

Se abrieron las inscripciones para la 24.ª edición de la Movida Joven, este año bajo el lema #LaMovidaSosVos.

Este evento se realiza desde 2001 para que artistas jóvenes exhiban su propuesta en disitntos escenarios de Montevideo y son evaluados por referentes nacionales e internacionales de la cultura.

Las inscripciones se realizan a través de formularios por categoría que se encuentran disponibles en su sitio web. Hay tiempo para anotarse hasta el lunes 15 de setiembre.

Las categorías son Adolescentes en escena, Canto, Comparsa, Danza, Fotografía, Freestyle, Ilustración, Literatura, Música y Teatro.

En la categoría "Adolescentes en Escena" pueden participar jóvenes de 12 a 18 años. En las demás categorías, la convocatoria está abierta a personas de 14 a 35 años.

