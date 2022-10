Bajan entre un 50% y 60% siniestros de tránsito en zonas con radares, informó IMM

Entre los mecanismos de control de velocidad que destacó está el uso de la tecnología que comenzó a implementarse en 2016: “Ha tenido resultados que están a la vista. La reducción de siniestralidad en arterias de tránsito que son controladas con tecnología, están en el entorno del 60%, 50%. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de muchísima gente que no se murió y muchísima gente que no se lesionó y que no quedó discapacitada de por vida”.