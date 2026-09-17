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"IMPUESTO TEMU"

Baja por cuarto mes consecutivo la cantidad de compras minoristas por internet en el exterior

Desde mayo algunas de estas compras por internet realizadas en el exterior pagan IVA. El llamado “impuesto Temu” surgió como respuesta al incremento exponencial de compras web.

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Las compras por internet en el exterior volvieron a caer en agosto y ya son cuatro los meses consecutivos de descenso, tras los cambios en el régimen de franquicias y la aplicación del IVA a determinados envíos.

En agosto ingresaron a Uruguay 134.686 paquetes comprados por internet en el exterior, un 42% menos que en el mismo mes del año pasado.

Es el cuarto mes consecutivo de caída, en una tendencia que comenzó en mayo, cuando entraron en vigencia los cambios en el régimen de franquicias y compras web.

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Desde entonces, las compras provenientes de países sin acuerdo comercial al respecto con Uruguay, como China, pasaron a pagar un IVA del 22%.

A cambio, el régimen amplió el monto máximo anual de 600 a 800 dólares, manteniendo el límite de tres envíos.

En el caso específico de las compras bajo franquicia, agosto cerró con 61.482 envíos, casi un 59% menos que un año atrás.

En el acumulado de enero a agosto, sin embargo, se registraron más de 1,3 millones de compras bajo este régimen, un 0,95% más que en el mismo período de 2025.

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