Avión militar se estrella con 125 personas a bordo en Colombia; rescataron al menos 48 heridos

Un avión militar se estrelló este lunes en el suroeste Colombia con 125 personas a bordo, informó la fuerza aérea del país, que no confirmó de inmediato una cifra de muertos.

La aeronave Hércules se estrelló poco después de despegar de Puerto Leguizamo, cerca de la frontera con Ecuador, por causas que aún se desconocen. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

Según un balance preliminar, al menos 48 heridos fueron "rescatados", afirmó el comandante de la Fuerza Aaeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, que no confirmó un número de víctimas fatales.

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Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles de droga que operan en la zona fronteriza, donde han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Imágenes difundidas por medios locales muestran los restos de la aeronave envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en X que fue un "accidente horroroso que no debió haber sucedido" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su "profundo pesar" tras el siniestro.

"Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", publicó Sánchez en X, donde dijo que "aún no se han confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente".

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

El gobierno uruguayo emitió un comunicado en el que lamentó el hecho y expresó su solidaridad con el país.

"Uruguay lamenta las irreparables pérdidas humanas y transmite sus más sentidas y sinceras condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, anhela por una pronta y satisfactoria recuperación de las personas heridas en este lamentable accidente", señala el comunicado.

Accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Putumayo, Colombia (1)

FUENTE: AFP