Secretario General de la ONU denuncia "continuas violaciones del alto al fuego en Gaza"

El secretario general de la ONU António Guterres denunció este martes las violaciones del alto al fuego instaurado tras dos años de guerra entre el ejército de Israel y el grupo terrorista palestino Hamás en la Franja de Gaza .

En declaraciones a la prensa al margen de la segunda cumbre para el desarrollo social en Doha, Guterres afirmó estar "profundamente preocupado por las continuas violaciones del alto al fuego en Gaza".

Estas violaciones "deben parar y todas las partes deben acatar las decisiones de la primera fase del acuerdo de paz", señaló.

Seguí leyendo El mundo, lejos de un plan consistente para reducir las emisiones como pide la ONU

Una tregua frágil se mantiene en Gaza desde el 10 de octubre, en el marco de un acuerdo negociado por Estados Unidos que permitió la liberación de todos los rehenes vivos secuestrados en Israel el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, la restitución de los cuerpos de los rehenes muertos, que debería haber tenido lugar al mismo tiempo, se ha retrasado.

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo de tregua, mientras que el grupo islamista afirma que localizar los cuerpos está resultando más complicado de lo previsto en el territorio destruido por la guerra.

La guerra fue desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023 llevado a cabo por Hamás en Israel, que provocó la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance establecido por la AFP a partir de cifras oficiales.

La ofensiva de Israelí causó 68.865 muertos en Gaza, según información que brinda la autoridad sanitaria de la Franja de Gaza, controlada por Hamás.

FUENTE: AFP