Autoridades de gobierno, legisladores, dirigentes y partidos políticos expresaron este miércoles su pesar por el fallecimiento de Ruben Rada a los 83 años.
Autoridades, legisladores, dirigentes y partidos políticos expresan su pesar por el fallecimiento de Rada
La vicepresidenta Carolina Cosse; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el prosecretario Jorge Díaz; el ministro José Carlos Mahía; senadores y partidos políticos reaccionaron en redes sociales.
La vicepresidenta Carolina Cosse publicó en X: "Con todo mi corazón. Siempre nuestro Negro Rada estará presente. Siempre".
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también publicó en sus redes sociales.
"El negro Rada", el embajador mundial del candombe, con una trayectoria de 73 años y más de 40 álbumes propios
También, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se expresó y calificó a Rada como "un artista excepcional que ayudó a forjar la cultura popular y la identidad del Uruguay".
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, manifestó su tristeza por el fallecimiento de Rada, "una figura fundamental de la cultura uruguaya".
La Cancillería expresó en sus redes "profundo pesar" por el fallecimiento de Rada, "figura imprescindible de la cultura uruguaya". "Artista, músico, compositor y referente de nuestra identidad, Rada llevó la música uruguaya más allá de nuestras fronteras, construyendo a través de su obra un puente entre Uruguay y el mundo, y entre nuestro país y las comunidades de uruguayos residentes en el exterior", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) expresó dolor por la muerte de Rada. "Con él crecimos, bailamos, nos reconocimos", publicó el Espacio 609 en X.
El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, aseguró que "se nos fue un gigante, pero nos quedará su ritmo eterno".
El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, publicó en sus redes sociales. "Adiós negro cra" y utilizó parte de la letra de la canción Muriendo de Plena para despedir al legendario músico uruguayo.
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