Autoridades, legisladores, dirigentes y partidos políticos expresan su pesar por el fallecimiento de Rada

Autoridades de gobierno, legisladores, dirigentes y partidos políticos expresaron este miércoles su pesar por el fallecimiento de Ruben Rada a los 83 años .

La vicepresidenta Carolina Cosse publicó en X: "Con todo mi corazón. Siempre nuestro Negro Rada estará presente. Siempre".

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Por suerte nos marca el ritmo desde hace mucho, a todo el pueblo uruguayo.

Alegre, comprometido y talentoso.

Un exponente de nuestra cultura, generoso, que siempre estuvo donde y cuando su país lo necesitó.



A pesar del dolor, el recuerdo es con la mayor de alegrías, como lo… pic.twitter.com/1Neo063mTc — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) August 26, 2026

También, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se expresó y calificó a Rada como "un artista excepcional que ayudó a forjar la cultura popular y la identidad del Uruguay".

Nos dejó Rubén Rada. Un artista excepcional que ayudó a forjar la cultura popular y la identidad del Uruguay. Su música, su alegría y su enorme humanidad dejan una huella que atraviesa generaciones y que nos acompañará para siempre. Gracias por tanto, Negro querido. — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) August 26, 2026

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, manifestó su tristeza por el fallecimiento de Rada, "una figura fundamental de la cultura uruguaya".

Me acabo de enterar y recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de Ruben Rada, una figura fundamental de la cultura uruguaya.



Su trabajo es y seguirá siendo una marca profunda en nuestra identidad. Mis condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/18DueCbWMZ — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) August 26, 2026

La Cancillería expresó en sus redes "profundo pesar" por el fallecimiento de Rada, "figura imprescindible de la cultura uruguaya". "Artista, músico, compositor y referente de nuestra identidad, Rada llevó la música uruguaya más allá de nuestras fronteras, construyendo a través de su obra un puente entre Uruguay y el mundo, y entre nuestro país y las comunidades de uruguayos residentes en el exterior", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Ruben Rada, figura imprescindible de la cultura uruguaya.



Artista, músico, compositor y referente de nuestra identidad, Rada llevó la música uruguaya más allá de nuestras… pic.twitter.com/RVu7pwKAiU — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) August 26, 2026

El Movimiento de Participación Popular (MPP) expresó dolor por la muerte de Rada. "Con él crecimos, bailamos, nos reconocimos", publicó el Espacio 609 en X.

Hace minutos nos enteramos del fallecimiento de Ruben Rada, una noticia nos duele a todos y todas. Nos duele porque se fue la banda sonora de nuestra vida entera. Con él crecimos, bailamos, nos reconocimos. Sus canciones nos acompañaron siempre, las vivimos, las cantamos a solas… pic.twitter.com/QuI51nKfl3 — MPP 609 (@MPP609) August 26, 2026

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, aseguró que "se nos fue un gigante, pero nos quedará su ritmo eterno".

Se nos fue un gigante, pero nos quedará su ritmo eterno. Falleció Ruben Rada a los 83 años, figura indiscutible de la cultura y la identidad uruguaya. Gracias por la alegría, por tu música y sobre todo por tu calidad humana. Hasta siempre, Negro! Te vamos a extrañar. pic.twitter.com/lZ0BxzQ2ZD — Daniel Caggiani (@DCaggiani) August 26, 2026

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, publicó en sus redes sociales. "Adiós negro cra" y utilizó parte de la letra de la canción Muriendo de Plena para despedir al legendario músico uruguayo.

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