Autoridades de la Salud monitorean adultos tras casos de tuberculosis en escuela de Tacuarembó

El director departamental de salud de Tacuarembó, Ignacio Souza, dijo a Subrayado que el Ministerio de Salud Pública no ha determinado el cierre del centro educativo ni la suspensión de las clases.

Las autoridades de la Salud de Tacuarembó identificaron a unos 30 adultos que se encuentran en el testeo inicial para luego ser diagnosticados debido a los casos de tuberculosis registrados en una escuela.

El director departamental de salud de Tacuarembó, Ignacio Souza, dijo a Subrayado que llevan adelante un seguimiento de los casos y buscan en los hogares ya que "la tuberculosis no es una enfermedad que tenga gran transmisión entre niños, sino que el principal problema son los adultos y de los adultos a los niños".

Tuberculosis en escuela de Tacuarembó: cuatro niños diagnosticados; las clases siguen y se realizan test

Y agregó: "El protocolo establece que en este proceso, establecidos los contactos, se inicia un tratamiento profiláctico o sea que la mayoría de estos niños ya iniciaron un tratamiento profiláctico".

Los adultos identificados son contactos de los niños que conviven con ellos y pertenecen a diferentes estratos sociales.

La inspectora departamental de Educación Primaria, Estela Vargas, dijo a Subrayado que el primer niño diagnosticado con la enfermedad se encuentra recibiendo tratamiento.

Al momento, el Ministerio de Salud Pública no ha determinado el cierre del centro educativo ni la suspensión de las clases.

