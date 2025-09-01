RECIBÍ EL NEWSLETTER
NIVEL INICIAL

Tuberculosis en escuela de Tacuarembó: cuatro niños diagnosticados; las clases siguen y se realizan test

La inspectora departamental de Educación Primaria, Estela Vargas, dijo a Subrayado que el primer niño diagnosticado con la enfermedad se encuentra recibiendo tratamiento.

escuela-tacuarembó-tuberculosis

La inspectora departamental de Educación Primaria, Estela Vargas, dijo a Subrayado que recibieron la notificación de que un menor presentaba la enfermedad y no estaba recibiendo el tratamiento correspondiente.

"Este niño no concurre a la escuela por el tiempo que determina Salud Pública y luego vuelve a la escuela, pero al interrumpir el tratamiento es donde se genera esta situación".

murio un recluso en la madrugada en punta de riele; sindicato denuncia inaccion y abandono del estado
Seguí leyendo

Murió un recluso en la madrugada en Punta de Riele; sindicato denuncia "inacción" y "abandono" del Estado

Vargas señaló que al momento, el pequeño se encuentra recibiendo el tratamiento.

Consultada sobre la situación de los otros alumnos, la inspectora dijo que se les realiza un test y una placa para determinar si padecen la enfermedad.

"Las clases normal, tienen que hacerse ese tratamiento que es como preventivo (...) extremar en higiene".

Temas de la nota

Lo más visto

video
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

Los cambios tributarios en la ley de presupuesto: impuesto mínimo global, cambios al IRPF y "el impuesto Temu"
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe de Accidentología concluyó que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
kilómetro 206, rocha

Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto

Te puede interesar

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte
HOMICIDIO

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte
Foto: AFP. Tinder. video
hay condenados y una imputada

"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes

Dejá tu comentario