Tuberculosis en escuela de Tacuarembó: cuatro niños diagnosticados; las clases siguen y se realizan test

Cuatro niños de nivel inicial de una escuela en la ciudad de Tacuarembó , fueron diagnosticados con tuberculosis .

La inspectora departamental de Educación Primaria, Estela Vargas, dijo a Subrayado que recibieron la notificación de que un menor presentaba la enfermedad y no estaba recibiendo el tratamiento correspondiente.

"Este niño no concurre a la escuela por el tiempo que determina Salud Pública y luego vuelve a la escuela, pero al interrumpir el tratamiento es donde se genera esta situación".

Seguí leyendo Murió un recluso en la madrugada en Punta de Riele; sindicato denuncia "inacción" y "abandono" del Estado

Vargas señaló que al momento, el pequeño se encuentra recibiendo el tratamiento.

Consultada sobre la situación de los otros alumnos, la inspectora dijo que se les realiza un test y una placa para determinar si padecen la enfermedad.

"Las clases normal, tienen que hacerse ese tratamiento que es como preventivo (...) extremar en higiene".