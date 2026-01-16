Autoridades del Hospital del Cerro han requerido de intervención judicial para que se complete la atención sanitaria de niños que concurren a este espacio asistencial. El director Guilherme Abib afirmó que hay "situaciones que rompen los ojos" y que requieren "intervenciones que van más allá de la consulta con el médico".
Autoridades del Hospital del Cerro piden intervención judicial para poder completar atención sanitaria de niños
En casos en los que los responsables de los niños deciden no seguir con la atención, el "rol es asegurar el derecho del menor", explicó el director del Hospital del Cerro.
No considera que esas situaciones incrementen, perro aseguró que "las hay". "Me ha tocado lamentablemente tener que ir a la Seccional a hacer algunas denuncias por omisión de la patria potestad", indicó.
Abib puso como ejemplo familias que llevan a sus hijos a la consulta, se les diagnostica cuadros agudos que requieren derivación al Pereira Rossell y que "por diferentes motivos el responsable del menor decide no hacerlo, se retira". "Nuestro rol es asegurar derechos del menor", remarcó.
"Después se da aviso al juzgado de familia y hacen las averiguaciones correspondientes, y luego el juez analizando el caso, por lo general lo que hace es determinar que se haga la atención de manera inmediata", explicó sobre el proceso a nivel judicial.
