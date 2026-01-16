RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD PÚBLICA

Autoridades del Hospital del Cerro piden intervención judicial para poder completar atención sanitaria de niños

En casos en los que los responsables de los niños deciden no seguir con la atención, el "rol es asegurar el derecho del menor", explicó el director del Hospital del Cerro.

hospital-del-cerro-montevideo-fachada-cartel

Autoridades del Hospital del Cerro han requerido de intervención judicial para que se complete la atención sanitaria de niños que concurren a este espacio asistencial. El director Guilherme Abib afirmó que hay "situaciones que rompen los ojos" y que requieren "intervenciones que van más allá de la consulta con el médico".

No considera que esas situaciones incrementen, perro aseguró que "las hay". "Me ha tocado lamentablemente tener que ir a la Seccional a hacer algunas denuncias por omisión de la patria potestad", indicó.

Abib puso como ejemplo familias que llevan a sus hijos a la consulta, se les diagnostica cuadros agudos que requieren derivación al Pereira Rossell y que "por diferentes motivos el responsable del menor decide no hacerlo, se retira". "Nuestro rol es asegurar derechos del menor", remarcó.

Foto: Archivo / Subrayado
Seguí leyendo

Migración registró el ingreso de casi 360.000 personas al país en la primera quincena del año

"Después se da aviso al juzgado de familia y hacen las averiguaciones correspondientes, y luego el juez analizando el caso, por lo general lo que hace es determinar que se haga la atención de manera inmediata", explicó sobre el proceso a nivel judicial.

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
CONMOCIÓN Y HOMENAJES

Fray Bentos despidió a Jessica Maciel, docente y bancaria, fallecida en el parque del cerro Pan de Azúcar
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"

Te puede interesar

Foto de archivo.
CANELONES

Niño de cinco años murió tras caer a un pozo séptico en la tarde de este viernes en Toledo
Caja de Profesionales aprobó, en votación dividida, una partida de 131.520 pesos para los próximos directores
ROMERO Y ALZA IMPUGNARON

Caja de Profesionales aprobó, en votación dividida, una partida de 131.520 pesos para los próximos directores
Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia.  video
CEREMONIA DESDE EL MEDIODÍA

Yamandú Orsi viaja el sábado a Asunción para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Dejá tu comentario