Autocultivadores de cannabis piden que el IRCCA se haga cargo de la fiscalización, y no Interior

Desde la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay respondieron a las afirmaciones del director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis ( IRCCA ), Juan Ignacio Tastás, quien aseguró que la fiscalización es responsabilidad del Ministerio del Interior. El jerarca dijo que por esta razón no están haciendo los controles a los autocultivadores.

“Yo no sé cuáles son exactamente las cosas que hace el Ircca, pero sí sé lo que dice la ley que tiene que hacer. Y declarar públicamente que capaz que el Ministerio del Interior es quien se va a encargar de eso porque ellos no lo van a hacer, para mí están incumpliendo la ley. No puede un jerarca desconocer la ley y simplemente decir que se encargue otro”, sostuvo Margarita Olivera, de la agrupación de cultivadores.