Aún quedan entradas disponibles para el show de Guns N' Roses en el Estadio Centenario

Ahora, se espera que el sonido de los años 80, de discos como “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, con canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, resuene en el Estadio Centenario.

Sobre el show

Las puertas del Estadio Centenario abrirán sus puertas al público a las 17 horas. La banda telonera 4 cuervos comenzará su actuación a las 20 horas, mientras que el show de los Guns N’ Roses empezará a las 21 horas.

Para el espectáculo la productora uruguaya invirtió más de U$S 1,2 millones y son más de 500 las personas involucradas en el armado del mismo. El escenario contará con 300 metros cuadrados de pantallas.

Los elementos que no se podrán ingresar al show serán banderas y mástiles, termo y Mate, punteros láser, pirotecnia, palos Selfie / Monopies, cámaras profesionales de fotografía o video, aerosoles o sustancias inflamables (incluidos los perfumes), sustancias ilegales, sombrilla, alimentos o bebidas, alcohol gel o spray mayor a 100cc, tabletas o computadoras.

En los alrededores del estadio habrá un gran despliegue de seguridad y zona de exclusión vehicular, con cortes es Benzano y Ricaldoni, Benzano y Soca, Avenida Italia y Ricaldoni, Ricaldoni y Cataluña, Navarro y Manuel Quintela.

Con respecto a las entradas, este sábado quedan dos sectores disponibles a la venta; el campo VIP con un costo de $8000 y el Campo 3 a $2700.

Estadía en Uruguay

La banda se alojará en dos hoteles diferentes, donde ocuparán más de 100 habitaciones y tendrán a disposición más de 30 camionetas para trasladarse.

Sobre el catering pidieron un buffet para 150 personas, que incluya ensaladas, carne y comida típica uruguaya.