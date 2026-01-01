"Repentino aumento" de consumo de energía eléctrica afecto el suministro en varias zonas del país, informó UTE en un comunicado.
"Aumento extraordinario" de consumo eléctrico en un 40% por "temperaturas excepcionalmente altas", informó UTE
Hubo servicios afectados en varias partes del país. "Esta situación exigió a nuestras instalaciones un 200% por encima de sus condiciones habituales", señaló la estatal.
El consumo alcanzó una demanda superior "extraordinaria", de 40%, y se dio por "temperaturas excepcionalmente altas" en "zonas residenciales balnearias" que se sumó al incremento estacional, indicó la estatal.
"Esta situación exigió a nuestras instalaciones un 200% por encima de sus condiciones habituales de operación, provocando afectaciones en parte de la infraestructura eléctrica", agregó el comunicado. "Desde el primer momento, todas las brigadas técnicas disponibles de UTE se encuentran trabajando de forma ininterrumpida, con el máximo esfuerzo y dedicación, para atender las incidencias, resolver los problemas de manera progresiva y restablecer el servicio normal a nuestros clientes".
Este miércoles, la zona más afectada por el corte de luz era al sur del río Negro. Este jueves sobre las 17:00 horas, el mapa interactivo de UTE mostraba a Tacuarembó como el departamento con más cortes y los servicios casi totalmente reestablecidos en el resto del país.
