Aumentó el precio del transporte interdepartamental; el último ajuste había sido en setiembre

Rige desde el miércoles un nuevo aumento en el precio del boleto interdepartamental, informó la Dirección Nacional de Transporte. El ajuste establecido es de 2,069% y alcanza al transporte público colectivo de pasajeros por carretera, en los servicios nacionales de corta, media y larga distancia, tanto regionales como centrales.
La actualización se aplica de forma general en las distintas categorías del transporte de carretera.
En concreto, un pasaje que tenía un valor de $400 tendrá un aumento de $8,2, mientras que un boleto de $1.000 subirá $20,69.
El boleto interdepartamental había tenido su último ajuste en setiembre de 2025, cuando el incremento aplicado había sido de 2,48%.
