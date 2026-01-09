Aumentó el precio del transporte interdepartamental; el último ajuste había sido en setiembre

Foto: FocoUy. Transporte interdepartamental.

Rige desde el miércoles un nuevo aumento en el precio del boleto interdepartamental, informó la Dirección Nacional de Transporte. El ajuste establecido es de 2,069% y alcanza al transporte público colectivo de pasajeros por carretera, en los servicios nacionales de corta, media y larga distancia, tanto regionales como centrales.

La actualización se aplica de forma general en las distintas categorías del transporte de carretera.

En concreto, un pasaje que tenía un valor de $400 tendrá un aumento de $8,2, mientras que un boleto de $1.000 subirá $20,69.

El boleto interdepartamental había tenido su último ajuste en setiembre de 2025, cuando el incremento aplicado había sido de 2,48%.

