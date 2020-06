Aumentaron un 80% las llamadas por violencia doméstica durante la pandemia

Martha Iglesias de InMujeres manifestó la necesidad de “ayudar y fortalecer” a las mujeres, ya que la mayoría de ellas hacen la denuncia “pero no tienen a donde ir”. “No olvidemos que muchas no trabajan y en muchos casos es porque el violento no las deja” aseguró Iglesias.

Iglesias explicó que por este motivo, muchas mujeres dependen del dinero que les da sus parejas o el padre de sus hijos.

Según informó el Ministerio del Interior hay más de 110 tobilleras activas y 500 disponibles. “Se estudiarán los casos, porque hay personas más violentas que otras” aseguró Iglesias, y agregó que es necesario que los “hombres más violentos” sean quienes tengan que usar tobilleras.