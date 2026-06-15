Rompieron la reja con un gato, luego los vidrios y robaron paquetes de encomiendas en local de El Correo

El local de El Correo de avenida del Libertador esquina Asunción fue robado en las últimas horas.

Según la información policial primaria, a la que accedió Subrayado, rompieron las rejas con un gato, luego los vidrios y entraron al local.

De allí se llevaron varios paquetes de encomiendas, según indicaron a la Policía los funcionarios que llegaron este lunes temprano a trabajar.

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La sucursal cerró el viernes de tarde y abría este lunes de mañana. Ahora buscan saber cuándo se produjo el hurto. La policía halló rastros de sangre y huellas en el lugar.

Trabaja en el lugar personal de URPM de la Zona Operacional 1 de Montevideo, y Policía Científica.