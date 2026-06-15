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EN AVENIDA DEL LIBERTADOR

Rompieron la reja con un gato, luego los vidrios y robaron paquetes de encomiendas en local de El Correo

Robaron en el local de El Correo de avenida del Libertador y Asunción. Rompieron la reja, luego los vidrios y se llevaron paquetes de encomiendas. hallaron rastros de sangre y huellas.

El local de El Correo asaltado. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El local de El Correo asaltado. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El local de El Correo de avenida del Libertador esquina Asunción fue robado en las últimas horas.

Según la información policial primaria, a la que accedió Subrayado, rompieron las rejas con un gato, luego los vidrios y entraron al local.

De allí se llevaron varios paquetes de encomiendas, según indicaron a la Policía los funcionarios que llegaron este lunes temprano a trabajar.

Foto: Subrayado. Casa donde fue hallada la víctima, en barrio Peñarol.
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La sucursal cerró el viernes de tarde y abría este lunes de mañana. Ahora buscan saber cuándo se produjo el hurto. La policía halló rastros de sangre y huellas en el lugar.

Trabaja en el lugar personal de URPM de la Zona Operacional 1 de Montevideo, y Policía Científica.

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