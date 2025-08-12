Ataques de perros preocupan a autoridades de Rivera: Hospital atendió 64 casos desde enero y reclaman acción del INBA

El director de Inspección General de la Intendencia de Rivera , Carlos Migorena, manifestó preocupación por el ataque de perros registrados en el departamento. En las últimas horas un adolescente fue mordido en ambas piernas por una jauría y una niña fue atacada por otro perro a la salida de un almacén.

Sostuvo que el intendente Richard Sander considera importante crear una unidad de bienestar animal.

"Muchísimas limitaciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, con el apoyo de muchas instituciones privadas, sobre todo oenegés dedicadas a mantener tanto canes como caballos. Y se ha hecho una buena tarea, pero es insuficiente. No tenemos los recursos, ni los medios para la manutención de tantos animales. En eso pretendemos que en el próximo presupuesto sea incluida esta materia. Y la Intendencia siempre llenando los vacíos del gobierno nacional", explicó Migorena.

"El INBA acá en Rivera no existe, ni para el tema de los canes ni para el tema de los cabellos sueltos", afirmó.

En el Hospital de Rivera atendieron 64 casos de mordeduras de animales desde enero a la fecha. De estos casos, 47 fueron en adultos y 17 menores.

"Los últimos casos no revistieron gravedad y fueron dados de alta", indicó Micaela Álvarez, de Emergencia del Hospital de Rivera.

Vecinos de la localidad de Lagos del Norte denunciaron ataques de un perro de un vecino hacia otros animales.

"Fue una matanza de más o menos 10, 15 gatos", afirmó una vecina. "El miedo nuestro fue a que pasara de gatos a personas. Porque a algunas ya les había salido", contó y dijo que el perro era robado.