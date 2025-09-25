RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIOLENCIA

Ataque a tiros en escuela de Brasil deja a dos adolescentes muertos y tres heridos

Las autoridades educativas estatales suspendieron las clases en la escuela el jueves y viernes y dijeron en una nota que ofrecerán apoyo psicológico a los estudiantes.

AFP

AFP

Dos adolescentes fueron asesinados a balazos este jueves en una escuela del noreste de Brasil, informaron las autoridades locales, que también reportaron tres menores de edad heridos.

Brasil enfrenta graves episodios de violencia por rivalidades entre bandas de narcotraficantes que se han establecido cada vez más en el noreste, la región más pobre del país, en los últimos años.

El tiroteo ocurrió en Sobral, una ciudad de unos 200.000 habitantes en el estado de Ceará.

legisladores de rio de janeiro votaron primas a policias entre 10% y 150% del salario, si matan criminales
Seguí leyendo

Legisladores de Río de Janeiro votaron primas a policías entre 10% y 150% del salario, si matan criminales

Según los servicios de seguridad locales, "los sospechosos dispararon desde la vereda fuera de la escuela y alcanzaron a las víctimas que estaban en el estacionamiento", dentro del recinto.

Una fuente policial dijo a la AFP que los atacantes llegaron en moto.

Las autoridades no brindaron detalles sobre los motivos de los sospechosos, quienes aún son buscados por la policía.

"Se encontraron drogas, una balanza y paquetes en una de las víctimas", detalla el mensaje. Los jóvenes tenían respectivamente 16 y 17 años.

Uno de los sobrevivientes al ataque, otro adolescente de 16 años, responde por delitos como "homicidio, porte ilegal de arma de fuego (...) robo, delito contra la administración pública y daño", indicó la secretaría de seguridad de Ceará en un comunicado.

El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, expresó en X su "indignación y profunda tristeza" ante este episodio "gravísimo e intolerable".

Las autoridades educativas estatales suspendieron las clases en la escuela el jueves y viernes y dijeron en una nota que ofrecerán apoyo psicológico a los estudiantes.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las once de la mañana de este jueves en Florida.
arrestado

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera

Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
MONTEVIDEO

Mataron de varios disparos a un hombre dentro de su casa en el barrio Reducto
montevideo

Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las once de la mañana de este jueves en Florida.
arrestado

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
Hubo seis homicidios en menos de 24 horas: cuatro fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones video
Policiales

Hubo seis homicidios en menos de 24 horas: cuatro fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones
Siniestro de tránsito en Lavalleja: involucra a autoridades de ASSE
RUTA 8-KM 245

Siniestro de tránsito en Lavalleja: involucra a autoridades de ASSE

Dejá tu comentario