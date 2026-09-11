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Ataque a balazos en el Marconi: una pareja grave, un detenido y armas y municiones incautadas en Malvín Norte

La Policía comenzó una investigación que terminó con la detención de un hombre, el auto involucrado en el ataque y la incautación de armas cortas, largas y municiones en otro vehículo.

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Una mujer y un hombre están graves tras ser atacados a balazos esta tarde en Artagabeytia y Pasaje H, en el barrio Marconi.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que dos personas pasaron en un auto y dispararon contra la pareja que estaba en la puerta de su casa. El hombre, de 28 años, sufrió un disparo en el pecho; portaba una tobillera electrónica, cumplía una medida por tráfico de armas. Por su parte, la mujer de 27 años, recibió un balazo en la cabeza.

Ambos fueron trasladados por particulares a la policlínica de Capitán Tula, las más cercana, y luego a otro centro de salud, en estado grave.

atacaron a balazos a un hombre y una mujer en el barrio marconi; auto presuntamente vinculado aparecio en malvin norte
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Atacaron a balazos a un hombre y una mujer en el barrio Marconi; auto presuntamente vinculado apareció en Malvín Norte

Los efectivos recibieron información sobre la matrícula del vehículo y comenzaron con una investigación que terminó con el hallazgo del auto marca Volkswagen Gol color blanco y con un hombre detenido, en el barrio Malvín Norte. El individuo llevaba guantes de látex.

Frente a este vehículo había otro abandonado y en su interior una bolsa blanca llena de armas y municiones: entre ellas, un fusil de asalto y pistolas.

En la escena se encontraron varias vainas pertenecientes a subfusiles.

En el lugar trabajó personal del Departamento de Homicidios, de Investigaciones de Zona Operacional III, del GIR, de la Guardia Republicana y de Policía Científica.

Jefatura de Policía de Montevideo

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