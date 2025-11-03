Atacaron a tiros a un joven de 19 años; fue intervenido en el Hospital Pasteur, pero falleció

Un joven de 19 años fue asesinado en las últimas horas en la zona de La Cruz de Carrasco.

El herido llegó grave al Hospital Pasteur con ocho lesiones de arma de fuego. En primera instancia, los médicos intentaron reanimarlo y luego lo derivaron al block quirúrgico, donde posteriormente falleció.

El parte policial al que accedió Subrayado, indica que un familiar de la joven escuchó varios disparos y cuando salió encontró al hombre herido. De inmediato, un vecino lo trasladó a dicho centro de salud.

El hecho ocurrió en Antonio Pereira y Oncativo. Personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios trabajaron en la escena.