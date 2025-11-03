Un joven de 19 años fue asesinado en las últimas horas en la zona de La Cruz de Carrasco.
Atacaron a tiros a un joven de 19 años; fue intervenido en el Hospital Pasteur, pero falleció
El ataque ocurrió en las últimas horas en las calles Antonio Pereira y Oncativo, en la Cruz de Carrasco. Los médicos constataron ocho heridas de arma de fuego en su cuerpo.
El herido llegó grave al Hospital Pasteur con ocho lesiones de arma de fuego. En primera instancia, los médicos intentaron reanimarlo y luego lo derivaron al block quirúrgico, donde posteriormente falleció.
El parte policial al que accedió Subrayado, indica que un familiar de la joven escuchó varios disparos y cuando salió encontró al hombre herido. De inmediato, un vecino lo trasladó a dicho centro de salud.
El hecho ocurrió en Antonio Pereira y Oncativo. Personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios trabajaron en la escena.
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO EN MALDONADO
Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
Policiales
Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS
Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
MONTEVIDEO
Mataron a un adolescente de 15 años en Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
LA CAPUERA
Dejá tu comentario