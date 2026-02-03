RECIBÍ EL NEWSLETTER
Zona de los colorados 

Atacaron a tiros un camión blindado de la Republicana en Cerro Norte cuando policías preservaban una escena

El blindado recibió entre cinco y seis disparos; quedaron las marcas en el material reforzado. Estaba en la zona de la banda de Los Colorados.

Foto: Subrayado, archivo. Blindado de Guardia Republicana en Cerro Norte.

Policías estaban dentro del vehículo estacionado porque preservaban la escena donde un hombre había sido baleado y había casquillos y un cartucho en el lugar. Esperaban la llegada de la Policía Científica. Momentos antes, había sido advertida en el lugar una ráfaga de disparos.

Al ser atacados, los efectivos se enfrentaron a tiros con los delincuentes y se retiraron del lugar, señala la información policial a la que accedió Subrayado. No hubo funcionarios lesionados.

El blindado fue periciado por Científica, que encontró entre cinco y seis marcas de los impactos, que no quedaron incrustados por el material reforzado del vehículo.

En tanto, el baleado había sido trasladado antes en un patrullero hacia el Hospital del Cerro. Está fuera de peligro y no quiso aportar datos ni hacer la denuncia policial.

