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Atacaron a balazos a un auto desde tres motos, hubo persecución, seguimiento por cámaras y hay dos detenidos

El auto estaba estacionado en Larrañaga y Carreras Nacionales. Las detenciones se produjeron en Patricios y Victoria. Uno de los delincuentes se fugó.

Auto que recibió impactos de bala. Foto: Eugenia Esconamiglio.&nbsp;

Auto que recibió impactos de bala. Foto: Eugenia Esconamiglio. 

La Policía detuvo a dos hombres que, en motos, dispararon contra un auto que estaba estacionado en Dámaso Antonio Larrañaga y Carreras Nacionales. Cerca del vehículo estaba la dueña del mismo, con sus hijos menores, pero no resultaron lesionados.

Ocurrió en la noche del miércoles. Sobre las 20:41 los efectivos concurrieron al lugar por disparos detectados por el sistema Shotspotter. Tras esto, hubo una persecución, por seguimiento a través de cámaras de seguridad. Uno de los delincuentes dejó la moto que utilizaba abandonada y fugó a pie. Otros dos, fueron detenidos en una casa de Patricios y Victoria, donde estaban estacionadas las otras dos motos utilizadas.

El auto que fue atacado recibió seis impactos de bala.

Los detenidos tienen 41 y 19 años. Fueron incautadas tres motos

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