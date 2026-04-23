Atacaron a balazos a un auto desde tres motos, hubo persecución, seguimiento por cámaras y hay dos detenidos

La Policía detuvo a dos hombres que, en motos, dispararon contra un auto que estaba estacionado en Dámaso Antonio Larrañaga y Carreras Nacionales. Cerca del vehículo estaba la dueña del mismo, con sus hijos menores, pero no resultaron lesionados.

Ocurrió en la noche del miércoles. Sobre las 20:41 los efectivos concurrieron al lugar por disparos detectados por el sistema Shotspotter. Tras esto, hubo una persecución, por seguimiento a través de cámaras de seguridad. Uno de los delincuentes dejó la moto que utilizaba abandonada y fugó a pie. Otros dos, fueron detenidos en una casa de Patricios y Victoria, donde estaban estacionadas las otras dos motos utilizadas.