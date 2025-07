Asumió Guillermo Besozzi en Soriano: "Me quieren imputar delitos por hacer gestiones para la gente"

"Me quieren imputar delitos por hacer gestiones para la gente", dijo a Subrayado. Y agregó: "No puedo cambiar mi forma de ser e intentar ayudar a la gente. Por eso fui a juicio, porque lo que hemos hecho es intentar que la rueda de la intendencia funcione".

En este contexto la Justicia mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y no puede salir del país. Sin embargo, la Justicia levantó la medida cautelar que le prohibía a Besozzi acercarse a las oficinas de la Intendencia de Soriano. De esta forma pudo reasumir como intendente y cumplir funciones.

Besozzi –que se declara inocente de las acusaciones que hizo la fiscal Stella Alciaturi– había dicho que si la Justicia no lo habilitaba igual asumiría la Intendencia en la plaza pública de Mercedes.

"Fiscalía apeló lo que resolvió la jueza y estoy a la espera de lo que pase", dijo Besozzi en conferencia de prensa sobre la medida cautelar que le impedía acercarse a la Intendencia y que fue suspendida por la Justicia.

"Esa espera no complica tanto, son cinco años para estar acá, no cambia nada un mes, dos meses, 45 días", agregó sobre el tiempo que debe esperar para saber la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Sobre los delitos que le imputó la fiscal Alciaturi, como tráfico de influencias, Besozzi contó que días atrás llamó a un jerarca de la Dirección de Aduanas por un camión con mercadería que tenía problemas (no especificó cuáles) en Soriano, y entonces comentó: “No creo que eso sea tráfico de influencias, no lo voy a dejar de hacer".

"Voy a seguir igual porque no cometí ningún delito", dijo sobre las llamadas a jerarcas "para solucionar problemas de la gente".

Gestión.

"La política bien habida es la mejor herramienta que existe para hacer cosas por la gente", dijo Besozzi en el discurso de asunción, y se emocionó al mencionar a su familia, presente en el acto. Agradeció a su madre, su esposa hijos y nietos.

"Se viene un gobierno con nuevos desafíos. No me conformo con ser intendente por cuarta vez. Hay muchos desafíos por hacer", apuntó, y recordó que fue intendente con presidentes de distintos partidos políticos.

"Gobernar con un gobierno nacional que no es de mi partido, me decían que sería difícil, no, no, al contrario. Goberné bien con todos los partidos. Cada uno hizo lo mejor por su país", dijo Besozzi, y agregó: "Hoy me toca con un colega, Yamandú Orsi".