Astori criticó pedido de director de OPP a empresas públicas sobre las tarifas

Astori respondió a la carta que le envió el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, a la presidenta de Ancap, Marta Jara, solicitándole que remita con carácter de urgente un estudio tarifario, para resolver sobre un eventual ajuste en el precio de los combustibles.

Lo mismo hizo Alfie con las demás empresas públicas y dio dos días de plazo para responder.

Entrevistado en el programa “Más temprano que tarde” de El Espectador, Astori calificó el planteo de Alfie como “totalmente desubicado”.

“Lo encuentro desubicado, porque la responsabilidad de la fijación de tarifas, en todo tiempo y lugar, es del Poder Ejecutivo, esto es, el presidente de la República actuando con él o los ministros correspondientes”, indicó Astori.

“De ninguna manera corresponde trasladar esta responsabilidad a los directorios de las empresas. A los directorios de las empresas se les puede pedir información”, afirmó el exministro de Economía.

Astori remarcó que “el director de Planeamiento y Presupuesto puede solicitar a las empresas, para tomar definiciones al respecto ulteriormente, informaciones sobre ingresos, sobre costos, sobre las evoluciones de unos y otros, pero no les puede pedir que fijen tarifas”.

“Lo que pretende el director de Planeamiento y Presupuesto con este pedido es descargar la responsabilidad de la fijación de las nuevas tarifas sobre los directorios; una responsabilidad que corresponde al Poder Ejecutivo”, enfatizó.

Astori recordó cuando el año pasado el gobierno del Frente Amplio resolvió no ajustar las tarifas en enero. “Cuando nosotros tomamos la decisión de no ajustar tarifas a mediados del año pasado, fue porque la información que teníamos de las empresas y, en particular de Ancap, que había experimentado una mejora notoria en sus números, nos hacía posible no ajustar las tarifas en el momento correspondiente”, afirmó.

“Por eso, preferimos que fuera el nuevo gobierno entrante, el nuevo Poder Ejecutivo, el que tomara esa resolución”, agregó.

Astori profundizó al respecto y dijo: “además, lo hicimos con la tranquilidad de saber que durante 5 años estuvimos escuchando de parte de la oposición que no hubiera aumento de tarifas. Así que, pensamos que no había mucha contradicción entre esta resolución que tomó el gobierno anterior con la que está sosteniendo ahora el gobierno actual”.