Fallo de la Jutep sobre la exministra Arbeleche por beneficios tributarios a empresa donde trabajaba su esposo

La Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) resolvió por mayoría (2 a 1) que la exministra de Economía Azucena Arbeleche “violentó normas de conducta en la función pública” por firmar (cuando era ministra) una resolución que dio beneficios tributarios a la empresa Lanafil, en la que trabajaba su esposa como gerente.

La resolución de la Jutep fue aprobada con el voto de la presidenta del organismo Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, ambos representantes del oficialismo, mientras que Luis Calabria, director de la Jutep por la oposición, votó en contra.

En esta resolución se da cuenta de que en marzo de 2023 se recibió una denuncia anónima por presuntas incompatibilidades en el ejercicio de Arbeleche como ministra.

De acuerdo a la norma vigente para el ejercicio ético de la función pública, un funcionario no debe tomar decisiones que involucran a empresas en las que haya vínculos familiares.

Según la fundamentación de Calabria en la Jutep, Arbeleche no obtuvo ningún beneficio personal por la resolución firmada en favor de la empresa. Sostiene además que actuó “acorde a derecho” y no tuvo una “desviación funcional”.

En su momento Arbeleche aseguró a la Jutep que actuó en todo momento ajustada a las normas en materia de promoción de inversiones, sin apartarse ella o el Ministerio de los criterios técnicos que exige la ley para otorgar exoneraciones o beneficios tributarios a empresas que lo solicitan.