Astesiano operaba desde Torre Ejecutiva, donde se reunía con los otros investigados

“Lo concreto es q tiene q llamar al director de mi q es amigo q le pase fecha pero tiene q entrarle con carpeta (sic)” o “yo no puedo trasmitirle q está nerviosos x q se los baja. No les importa un huevo la plata entendés (sic)”, decía en un mensaje del 15 de diciembre de 2021.

Serían los contactos de Astesiano los que "organizaban la tramitación" así como "les indicaban lo que tenían que 'poner' en los documentos: “Ta ta el estaba mirando el tema de los documentos, lo que tiene que poner, despues ya estaba todo arreglado me dijo, ta solamente el tema d ellos documentos que es lo que van a poner (sic)” se lee en uno de los mensajes transcritos. Otro agrega: “No sabés como están laburando bo, en serio te dijo, fuimos a la casa del otro bo, que tiene la computadora que trabajaban cuando estaban en pandemia con todos los accesos trabajándola ahí los locos, no de verdad te digo bo, es mas me quieren dar esto si pueden hacerlo que vale una fortuna, slen casi 50 lucas lo están haciendo con esa a ver si pueden hacerlo por eso te digo no noo (sic)”.

La maniobra consistía en adulterar partidas rusas originales con datos de partidas de uruguayos que se obtenían en distintos registros civiles del país. Los ciudadanos uruguayos (generalmente fallecidos) eran identificados como padres o abuelos de los rusos. Los imputados también traducían y conseguían los clientes, a quienes les gestionaban cuándo concurrir a la DNIC.

La investigación de Fiscalía lleva unos dos años y Astesiano se habría sumado en agosto de 2021. El director del Departamento de C.I. ya había informado en varias oportunidades su preocupación por la cantidad de ciudadanos rusos que eran reconocidos como hijos y nietos naturales de uruguayos, y solicitó que se fortaleciera la normativa para expedir pasaportes. Fiscalía también recibió información de la Asociación de Compatriotas Rusos en México, en el año 2021, de que ciudadanos rusos utilizaban documentación uruguaya falsa.

"Consultados varios organismos oficiales, se constató múltiples movimientos de ingreso y egreso al país por parte de ciudadanos rusos en los registros de la Dirección Nacional de Migración, se comprobó a través de Interpol que algunos de ellos se encontraban inscriptos en la Federación Rusa, que otros no, así como también, que la interpretación que se hace del marco jurídico de expedición de los DNI y de los pasaportes no conforman un obstáculo suficiente para este tipo de irregularidades y/o ilícitudes. Dicha normativa es la siguiente: leyes Nros. 18.076 (de refugio), 16.021 (de hijos de uruguayos), 19.362 (de nietos de uruguayos) y Decreto 118/18 (de vulnerabilidad). Los imputados aprovecharon estos huecos para organizar su actividad ilícita", expresó Fiscalía.