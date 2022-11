Astesiano niega todo: dice que "no andaba en delitos" y que no traicionó a Lacalle Pou

Alejandro Astesiano , el ex jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou , negó las acusaciones en su contra, dijo que no cometió los delitos por los que fue imputado y encarcelado, y habló de las reuniones que mantuvo en el cuarto piso de Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) con los otros acusados en el caso que investiga la falsificación de documentos para vender pasaportes a ciudadanos rusos.

“Vinieron unos empresarios a comprar un frigorífico en forma legal. Después se dijo que yo estaba vinculado a la mafia rusa. Pero esa gente venía a invertir al país. Mi negocio sería la seguridad del frigorífico. Nada más”, aseguró.

EL PRESIDENTE

“Hay gente que dice que le mordí la mano al presidente. Yo no le mordí la mano. Creo que muchas personas hablaron antes de esperar el fin de la investigación fiscal”, agregó.

Consultado sobre las reuniones en Presidencia con los otros imputados (un escribano uruguayo y un ciudadano ruso), Astesiano asegura que no hizo gestiones para ellos.

“Nunca hice un trámite para esta gente. Pude haber dicho ‘dejame ver, dejame hablar’. Maldita la hora que le di mi teléfono a él (el escribano). Con Alexey yo no tenía trato. El que me llamaba era el escribano”, respondió.

“Pero uno, al levantarle el teléfono y contestar a alguien que está haciendo algo ilícito, ya está cometiendo un error”, agregó Astesiano, quien también asegura que “nunca” envió al escribano o al ruso a hablar con un jerarca de la Policía.

Acerca de la falsificación de miles de partidas de nacimiento para obtener así los pasaportes que eran vendido a ciudadanos rusos, Astesiano niega que sean tantos. “No sé si es tanta cantidad. No sé si hay más gente involucrada”, dijo.

“Primero conocí al escribano por medio de un amigo y después a Alexey. Los conocí de hablar cinco o 10 minutos. Están diciendo muchas cosas que no son reales. Están vendiendo mucho humo. Apuntan a mí porque tienen el contenido de mi teléfono. Tampoco tengo relación con el cónsul (Stefano Di Conza), el que acaba de caer. Insisto, nunca hubo nada. Nunca dije ‘andá a tal lado que te espera fulano que te va a solucionar’. Estoy esperando que la Justicia se expida”, agregó.

CUSTODIA PRESIDENCIAL

Astesiano se quejó de que todo este caso le hará perder 115.000 dólares en salarios de acá al final del período, y dijo que ser jefe de la custodia presidencial “es complicado”. “Pasaba mucha cosa por mí. Y claro que tenía contactos con jefes de Policía. Era el jefe de la custodia del presidente. Pero no andaba en delitos ni en nada parecido”, aseguró.

“Salieron a decir que el Piso 4 de la Torre Ejecutiva era una cueva de malandros. Una falta de respeto total. Yo vivía trabajando. Me levantaba a las 5 de la mañana. Pasaba todo el día trabajando. El viernes y el sábado estaba continuamente cuidando a los hijos del presidente. Ellos ya no son chicos y estaban en la calle con sus amigos. Entonces que digan cosas que no son, me molesta”, dijo Astesiano, imputado por tráfico de influencias, asociación para delinquir y suposición del estado civil (falsificación de documentos).

EL GUARDIÁN

Consultado sobre los mensajes que intercambió con un empresario argentino en el que le ofrecía acceso al sistema de vigilancia del Ministerio del Interior conocido como “el Guardián”, Astesiano respondió: “No es así. No tengo contraseñas. Yo decía cualquier cosa para que no me jodieran más. Eso es humo. Pero siguen insistiendo con esto y con lo otro. Estoy dispuesto a que me llamen en una comisión investigadora (en el Parlamento). No tengo problemas de hablar con ningún sector”.

ASTESIANO DETENIDO

Astesiano contó cómo fue detenido el día que volvió del exterior tras un viaje de vacaciones que Lacalle Pou hizo con sus hijos.

“A mí me llamó una funcionaria expresando que en la residencia (presidencial de Suárez y Reyes) se encontraba el director de Inteligencia, por orden del director nacional de Policía, para hablar con el presidente. Le dije, ‘ok’, y le comuniqué a la funcionaria con el señor presidente. No me enteré nada sobre lo que hablaron”, dijo Astesiano.

“Luego el presidente me dijo que pasara a la oficina. Lo hice. Ahí el jefe de Inteligencia me explicó que había una orden de detención para mí y que estaba incomunicado. Así fue todo. No hubo una charla. Toda esa situación demoró cuatro minutos. Yo no sabía nada. Si lo supiera, yo mismo me hubiera ido, y más cuando hay una investigación que podría afectar al presidente. Lo que puedo decir es que Lacalle Pou es excelente presidente y mejor persona”, finalizó.