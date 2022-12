ASSE investiga la muerte de una niña de 5 años en el Hospital de Treinta y Tres

El titular de ASSE sostuvo que la paciente no había presentado fiebre y, de acuerdo a los primeros informes recibidos por la Comisión de Seguridad del Paciente, se cumplieron todos los pasos y las consultas médicas requeridas.

“Tenemos que tener siempre presente que la medicina es de medios, no es de resultados, desgraciadamente, no es una ciencia exacta. Lo que siempre nosotros tenemos que velar es que se hayan cumplido con todos los pasos para tratar una patología”, subrayó. Al momento del fallecimiento de la niña, ya se había coordinado CTI pediátrico, pero no llegó a ser derivada.

La división Niñez y Adolescencia y en Médicos Legistas para determinar eventuales responsabilidades.