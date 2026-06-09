Asociación de Vendedores Viajantes celebra sus 120 años: entre anécdotas y risas recordaron su historia

La Asociación de Vendedores Viajantes celebra sus 120 años, se trata de los vendedores que recorrían el país para ofrecer sus productos.

Antonio Fariña fue vendedor viajante durante más de 40 años, comenzó a los 19 cuando estaba estudiando y su padre tuvo un problema de salud; era también viajante. "Andaba con cuatro o cinco valijas que pesaban sus veintipico de kilos cada una", recordó.

Y agregó: "Agarré una época ya aliviada, de lunes a viernes. Mi padre por ejemplo se iba tres, cuatro semanas y tuve a mi abuelo materno también y mis tíos maternos fueron todos viajeros. Mi abuelo llegó a viajar en diligencia".

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Por su parte, Yamandú López, vendedor viajante durante más de 30 años, contó que vendía ropa y que la tarea tenía cosas lindas y cosas feas como estar lejos de la familia. "Lo lindo era que hacías grandes amistades, conocía a mucha gente", destacó.

Y añadió: "Yo soy de la época que para pedir una llamada para una localidad del interior te daban la demora, podía pedir la llamada a las ocho de la mañana y tenerla a las siete de la tarde".

Fernando Foti, vendedor viajante durante más de 50 años, dijo que la clave era relacionarte bien con todos y que lo más sacrificado era el alejarse de la familia. "Es irremediable, no lo podes solucionar (...) si tu hijo cumplía años de allá le cantabas feliz cumpleaños", expresó.

Los entrevistados contaron que se reunían los sábados cuando volvían de vender y comentaban cómo les había ido, cómo estaban los clientes, entre otras cosas. Cuando se encontraban en sus recorridas, por lo general, cenaban juntos y era una forma de estar unidos y recordar a sus familias.

Actualmente son menos los viajeros que se dedican a esta actividad, pero aseguran que la venta mano a mano no se ha podido sustituir.