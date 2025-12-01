Asociación para delinquir y contrabando: tres imputados tras incautación récord de cargamento de cigarrillos

Fueron imputadas tres personas por la incautación récord de cigarrillos de contrabando . Una de las formalizaciones es contra el referente de la distribuidora donde se despachó la mercadería.

La operación “Siracusa” terminó este viernes 28 con la incautación de cientos de cajas con miles de cigarrillos adentro, además de dos camiones y una camioneta retenidas en procedimientos simultáneos realizados en Montevideo, Canelones y San José.

La fiscal del caso, Irena Penza, detalló a Subrayado cómo fue la investigación que permitió detectar la mercadería.

El camión fue identificado como proveniente de la frontera con Brasil y se presumía que tenía mercadería ilícita. "Ven que realiza una parada en Montevideo, en el barrio Casavalle y de allí continúa la marcha dirigiéndose hacia una localidad en el departamento de Canelones, específicamente Santa Lucía", dijo Penza sobre el recorrido del camión.

En Santa Lucía se logró la detención al momento en el que se procedía a descargar la mercadería. La incautación fue de 7.730.000 unidades, valuadas en unos 90 millones de pesos.

Ante esto, el dueño de la distribuidora fue imputado por el delito de contrabando especialmente agravado, y asociación para delinquir.

Los mismos delitos fueron para otras dos personas, que participaron en la maniobra.