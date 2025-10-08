Asociación Cristiana de Jóvenes anunció el cierre definitivo de su Escuela ACJ al finalizar este año

La Asociación Cristiana de Jóvenes ( ACJ ) a través de un comunicado informó que después de un análisis profundo y con responsabilidad hacia niños, familias y educadores se resolvió el cierre definitivo de la Escuela ACJ al finalizar el presente año lectivo.

La comunicación en este momento se da para cumplir con lo normativa de la ANEP que indica que el cierre de una institución educativa privada se debe anunciar con 90 días de anticipación.

En el mensaje a las familias afirma que fue una decisión difícil, sensible y significativa para la vida de la institución. Y el fundamento no es coyuntural, sino estructural.

Explica que Uruguay atraviesa un descenso sostenido de la natalidad, que se traduce en menos estudiantes en todos los niveles educativos.

A ello, se le suman factores económicos y sociales derivados de la pandemia, la migración de familias hacia otras zonas de la ciudad y el país, y la creciente competencia de instituciones educativas con foco y modelos distintos.

En este contexto, el cierre anual de colegios privados se ha vuelto una realidad sistemática en el país y la Escuela ACJ no es ajena a estas tendencias estructurales, afirma.

En el comunicado, aclara que mantendrá un espacio de continuidad institucional para que los niños y niñas puedan seguir vinculados a la ACJ a través de las propuestas recreativas y de animación, sin costo, durante el período de transición.

Y agrega que junto a Inefop se realizará un trabajo para que los educadores y funcionarios tengan un acompañamiento con herramientas de formación.

El mensaje culmina con un agradecimiento por la confianza y el camino compartido.