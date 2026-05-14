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Asociación de Comercio Automotor cuestiona decisión de rever exoneración de impuestos a vehículos eléctricos

"Nosotros entendemos que está en una etapa de maduración", dijo el gerente de la gremial ACAU, quien detalló que "el 2% de los vehículos que circulan son eléctricos".

Gerente de ACAU habló sobre decisión de rever exoneración de impuestos a vehículos eléctricos.&nbsp;

Gerente de ACAU habló sobre decisión de rever exoneración de impuestos a vehículos eléctricos. 

Para la Asociación del Comercio Automotor (ACAU) la decisión de rever la exoneración de impuestos a los vehículos eléctricos va en contra del cambio en matriz energética que impulsa el gobierno. La gremial se reunió con el Ministerio de Economía por este tema.

"Nos dijeron que la intención es gravar a los vehículos eléctricos e híbridos. En esas conversaciones estamos. Junto con el equipo de trabajo hemos aportado un poco de números y datos y experiencias en el mundo, que es lo que podemos hacer nosotros", dijo Ignacio Paz, gerente de ACAU.

"En algún momento iban a venir los impuestos, pero tal vez vinieron antes de lo que pensábamos. El ministro habla de que ya maduró el mercado. Ahí podría ser lo discutible. Nosotros entendemos que está en una etapa de maduración. Tan solo el 2% de los vehículos que circulan en la calle son eléctricos. Estamos recién en un comienzo y venimos a un buen ritmo, pero también está lo otro, que se han asumido compromisos internacionales y atrás de todo esto hay un tema ambiental, de matriz energética, de soberanía en cuanto a la matriz energética, que Uruguay está caminando hacia ese rumbo y esto sería una piedra en el camino", aseguró.

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