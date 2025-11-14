RECIBÍ EL NEWSLETTER
FOTOS DE FOCO UY

Así pasó por última vez el cometa Lemmon; para volver a verlo habrá que esperar más de 1.000 años

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) se vio por última vez en el cielo del hemisferio sur. La agencia FocoUy lo captó en su última visita por el cielo de Uruguay.

cometa-Lemmon-Focouy3
Cometa-Lemmon-FocoUy-1
Cometa-Lemmon-FocoUy-2

El cometa C/2025 A6 (Lemmon), descubierto el 3 de enero de 2025 por el Mount Lemmon Survey en Arizona, se despidió prácticamente para siempre, ya que para volver a verlo habría que esperar unos 1.300 años.

En los últimos días se lo pudo ver en el horizonte, hacia el sur, pero ya no será posible volver a verlo desde Uruguay.

“Con un periodo orbital de aproximadamente 1.300 años, este cometa se transformó en un fenómeno excepcional para astrónomos, aficionados y fotógrafos. Tras su acercamiento máximo a la Tierra a fines de octubre y su paso por el perihelio el 8 de noviembre, comenzó a descender rápidamente en el cielo del hemisferio sur, perdiéndose en el brillo del crepúsculo y reduciendo drásticamente sus posibilidades de observación desde la región”, informa la agencia FocoUy, que también captó en imágenes el pasaje del cometa por el cielo de Uruguay.

Cometa-Lemmon-FocoUy-1

“Durante su breve ventana de visibilidad, el cometa se presentó como una tenue mancha difusa, perceptible con binoculares o mediante cámaras de larga exposición. Aunque desde Uruguay no alcanzó un brillo sobresaliente, sí dejó un registro visual único”, agrega la agencia de fotografía.

Estas fotos fueron captadas por Gastón Britos de FocoUy, entre las 20:10 y las 20:30 sobre la costa de Montevideo.

Cometa-Lemmon-FocoUy-2
Temas de la nota

Lo más visto

Aviso de Inumet por tormentas muy fuertes. Foto: FocoUy
AVISO A LA POBLACIÓN

Inumet advierte por tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas desde la noche del sábado
RIVERA

Incautaron mercadería de contrabando valuada en $ 200.000 en ómnibus que circulaba por ruta 5
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
RINCÓN DE PINTADO, ARTIGAS

Un niño de 10 años murió durante el incendio de su casa y los padres sufrieron quemaduras de gravedad
ATAQUES EN DOS PUNTOS

Pedreas a ómnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizó pedido de informes a Interior

Te puede interesar

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda el barrio Buceo
Rivera y Bustamante

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda el barrio Buceo
Un niño de 10 años murió durante el incendio de su casa y los padres sufrieron quemaduras de gravedad
RINCÓN DE PINTADO, ARTIGAS

Un niño de 10 años murió durante el incendio de su casa y los padres sufrieron quemaduras de gravedad
El fin de semana comienza soleado y caluroso, pero termina con lluvias y tormentas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

El fin de semana comienza soleado y caluroso, pero termina con lluvias y tormentas

Dejá tu comentario