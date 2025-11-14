Así pasó por última vez el cometa Lemmon; para volver a verlo habrá que esperar más de 1.000 años

El cometa C/2025 A6 (Lemmon), descubierto el 3 de enero de 2025 por el Mount Lemmon Survey en Arizona, se despidió prácticamente para siempre, ya que para volver a verlo habría que esperar unos 1.300 años.

En los últimos días se lo pudo ver en el horizonte, hacia el sur, pero ya no será posible volver a verlo desde Uruguay.

“Con un periodo orbital de aproximadamente 1.300 años, este cometa se transformó en un fenómeno excepcional para astrónomos, aficionados y fotógrafos. Tras su acercamiento máximo a la Tierra a fines de octubre y su paso por el perihelio el 8 de noviembre, comenzó a descender rápidamente en el cielo del hemisferio sur, perdiéndose en el brillo del crepúsculo y reduciendo drásticamente sus posibilidades de observación desde la región”, informa la agencia FocoUy, que también captó en imágenes el pasaje del cometa por el cielo de Uruguay.

Cometa-Lemmon-FocoUy-1

“Durante su breve ventana de visibilidad, el cometa se presentó como una tenue mancha difusa, perceptible con binoculares o mediante cámaras de larga exposición. Aunque desde Uruguay no alcanzó un brillo sobresaliente, sí dejó un registro visual único”, agrega la agencia de fotografía.

Estas fotos fueron captadas por Gastón Britos de FocoUy, entre las 20:10 y las 20:30 sobre la costa de Montevideo.