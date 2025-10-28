Asesinaron a un hombre de 29 años en la noche de este martes en Volpe y Leandro Gómez, en el barrio Casavalle.
Asesinaron a un hombre de 29 años en el barrio Casavalle; Policía investiga
La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde el lugar que el hombre vivía en la zona.
La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde el lugar que la Policía lleva adelante un operativo en toda la zona. Los familiares del fallecido se encuentran en la escena. El cuerpo quedó tendido en la vía pública.
Los efectivos analizan la escena en busca de los casquillos de bala.
Seguí leyendo
Rocha: un hombre de 73 años fue agredido cuando estaba sentado afuera de su casa; resultó con traumatismo de cráneo
En el lugar trabaja el Grupo GEO, Guardia Republicana, personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.
Temas de la nota
Lo más visto
29 DE OCTUBRE
Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN
Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
PPI DE URSEA
Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
tenía 25 años
Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
Dejá tu comentario