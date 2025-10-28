RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO

Asesinaron a un hombre de 29 años en el barrio Casavalle; Policía investiga

La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde el lugar que el hombre vivía en la zona.

homicidio-montevideo-volpe

Asesinaron a un hombre de 29 años en la noche de este martes en Volpe y Leandro Gómez, en el barrio Casavalle.

La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde el lugar que la Policía lleva adelante un operativo en toda la zona. Los familiares del fallecido se encuentran en la escena. El cuerpo quedó tendido en la vía pública.

Los efectivos analizan la escena en busca de los casquillos de bala.

rocha: un hombre de 73 anos fue agredido cuando estaba sentado afuera de su casa; resulto con traumatismo de craneo
Seguí leyendo

Rocha: un hombre de 73 años fue agredido cuando estaba sentado afuera de su casa; resultó con traumatismo de cráneo

En el lugar trabaja el Grupo GEO, Guardia Republicana, personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1983310364097032497&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000

Te puede interesar

Orsi consideró difícil que Cardama pueda renovar la garantía y todas las posibilidades están abiertas del contrato video
"TODOS LOS CAMINOS ESTÁN", DIJO

Orsi consideró "difícil" que Cardama pueda renovar la garantía y "todas las posibilidades están abiertas" del contrato
Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama video
DENUNCIA POR CARDAMA

"Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió"; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama
Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas
FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS Y COMPLEJOS

Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas

Dejá tu comentario