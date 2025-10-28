Asesinaron a un hombre de 29 años en el barrio Casavalle

Asesinaron a un hombre de 29 años en la noche de este martes en Volpe y Leandro Gómez, en el barrio Casavalle.

La periodista de Subrayado María Eugenia Scognamiglio informó desde el lugar que la Policía lleva adelante un operativo en toda la zona. Los familiares del fallecido se encuentran en la escena. El cuerpo quedó tendido en la vía pública.

Los efectivos analizan la escena en busca de los casquillos de bala.

En el lugar trabaja el Grupo GEO, Guardia Republicana, personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1983310364097032497&partner=&hide_thread=false Mataron a un hombre de 29 años en el barrio Casavalle. pic.twitter.com/91SHdbwwDA — Subrayado (@Subrayado) October 28, 2025

