Asentamiento 5 de Abril: el drama de familias que viven a pocos metros de un basural

El asentamiento 5 de Abril está ubicado dentro de Bella Italia. Es difícil llegar. Las calles son muy angostas y en algunos casos no dan paso. De hecho la mayoría de los vecinos dijeron a Subrayado que de noche por ejemplo, las ambulancias y los taxis no entran.

Este viernes pactamos un encuentro en el cruce de 30 de Mayo y 5 de Julio. Quienes viven ahí querían plantear un problema de larga data que parece no tener solución: vivir a pocos metros de un basural.

Contaron que los mismos residentes del barrio tiran basura ahí, pero también advierten que otras personas vienen a arrojar residuos.

Antes había volquetas y la situación no era tan grave, pero actualmente el contenedor de basura más cerca está a 300 metros.

El basural está dentro de un predio privado y según supo Subrayado, la Intendencia de Montevideo ya intimó al responsable para que se haga cargo de la situación.

En el Asentamiento 5 de Abril el problema no es solo la basura. No hay saneamiento. Si llueve se inunda todo. Hay emisión de gases tóxicos y malos olores, además de la contaminación del suelo.