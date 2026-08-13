La asamblea del Sunca aceptó por aclamación el acuerdo alcanzado días atrás por el sindicato con las cámaras empresariales de la construcción, y que se firmará este viernes en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Asamblea del Sunca aprobó por aclamación el acuerdo con las empresas de un convenio colectivo con reducción del tiempo de trabajo
La asamblea del Sunca se realizó este jueves y aceptó por aclamación el convenio a cinco años con aumento de salarios y reducción del tiempo de trabajo, de 44 a 40 horas semanales.
El acuerdo, ahora aprobado por el Sunca, implica un nuevo convenio colectivo a cinco años con aumento de salario y la reducción del tiempo de trabajo, que pasará de forma progresiva de 44 a 40 horas semanales, entre otros aspectos calificados por el presidente del sindicato Richard Ferreira como “un avance para la organización sindical”.
“Vamos a tener convenio por cinco año. Se incorporan las cláusulas de prevención de conflicto, y mientras se cumpla con el convenio por parte del sector empresarial en cada uno de esos puntos, no tiene por qué haber conflicto”, dijo Ferreira, y destacó que se debe cumplir “de la A a la Z”.
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