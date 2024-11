Asamblea del Casmu aprobó reestructura de la mutualista, que respondió a observaciones de interventores

Schiavi destacó el trabajo interno de todos los equipos de la mutualista para levantar las observaciones del MSP. “Es natural que en un proceso de intervención de un prestador de salud haya observaciones”, indicó y señaló “aspectos económico financieros y aspectos legales”.

El abogado valoró que la mayoría de los socios capitalizadores de la mutualista aprobó el plan de reestructura y respaldó la gestión de la actual comisión directiva, encabezada por Raúl Rodríguez.

La reestructura “ya se está implementando”, dijo Schiavi y dio tranquilidad a los más de 6.000 funcionarios médicos y no médicos, cuyo sueldos y honorarios están al día. Además, se presentó un calendario de pagos para parte del año 2025. En el marco de los acuerdos firmados, la mutualista se compromete que a partir del 1º de marzo de 2025 no haya trabajadores no médicos en seguro de paro.