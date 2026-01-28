ARU pidió al ministro Oddone que se vuelva a fijar precio del combustible de forma mensual

La Asociación Rural del Uruguay ( ARU ) dijo que las medidas del gobierno para hacer subir el dólar fueron correctas. En reunión con el ministro de Economía Gabriel Oddone , hicieron planteos para que el precio del combustible vuelva a fijarse de forma mensual.

“El Ministerio tomó medidas, el Banco Central tomó medidas que han tenido un impacto positivo de un peso largo, casi dos pesos, por los anuncios. Ahora el tema es sostenerlo. Las medidas claramente fueron en sentido correcto”, indicó el presidente de la ARU, Rafael Feber.

“Hubo cuestionamientos sobre la paramétrica de cálculo. En eso nosotros no tenemos reparo, entendemos que traslada determinadas condiciones, sí es cierto que arranca en junio, por lo tanto no traslada la diferencia que hay de casi un 20% entre una punta y la otra porque no está todo el año. Esperamos que sí refleje esa baja en el próximo cálculo de precios, que debería haber”, dijo Feber. “Nosotros queremos que sea mensual. Queremos esa variabilidad. Que nos toque cuando baje, que nos toque cuando suba, lo asumiremos. La paramétrica que se aplica ahora, pero mensual ", remarcó.